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İznik'te Ekinoks Festivali

Bursa'nın İznik ilçesinde bu yılın ilk Ekinoks Festivali düzenlendi. Fotoğrafçılar İznik Gölü'nde gün batımını yakalamak için yarıştı.

22 Mart 2019 Cuma 19:17 - Son Güncelleme 22 Mart 2019 Cuma 19:18

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