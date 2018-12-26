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26.12.2018 - 10:38
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin Esed rejimiyle diyalog kurmasından yana değilim
26.12.2018 - 06:33
Güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat
26.12.2018 - 03:51
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi uzatıldı
25.12.2018 - 20:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Başbakanını kabul etti
25.12.2018 - 20:08
Milli Savunma Bakanlığından 'Münbiç' açıklaması
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Münbiç'te bulunan teröristler kaçacak yer arıyor
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun hazırlıkları sürerken, komando, tank ve zırhlı birlikler Suriye sınırına yönlendirildi.
25.12.2018 - 20:08
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25.12.2018
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Çocuklarının elbiselerini yakarak ısınıyorlar
25.12.2018
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Dev tabela yaşlı adamın üzerine düştü
25.12.2018
Dünya
Kevin Spacey tacizden hakim karşısına çıkacak
25.12.2018
Dünya
ABD'de bir uçak otobana acil iniş yaptı
25.12.2018
Yaşam
Milaslı berberin tek başına başlattığı kütüphane seferberliği
25.12.2018
Türkiye
YPG/PKK hendekleri gizlemeye çalışıyor
25.12.2018
Dünya
Münbiç'te bulunan teröristler kaçacak yer arıyor
25.12.2018
Dünya
Zor bir hayat, belirsiz bir gelecek: Afganistan'da çocuk olmak
25.12.2018
Yaşam
Tekirdağ'da bisikletli düğün konvoyu
25.12.2018
Dünya
Fransa polisinden "metal coplu" müdahale
25.12.2018
Gündem
Terörle mücadelenin en önemli unsurları: Güvenlik Korucuları
25.12.2018
Kültür Sanat
11. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri için başvurular devam ediyor
25.12.2018
Dünya
515 kilogramlık baklava yılın en çok izlenen videoları arasında
25.12.2018
Dünya
ABD'deki patlamanın görüntüleri yayınlandı
25.12.2018
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