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Münbiçli gençler operasyona destek için ÖSO’ya katılıyor

Türkiye’den vatanlarına dönen Münbiçli gençler, YPG/PKK’ya yönelik muhtemel operasyona destek için Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) katılıyor.

15 Ocak 2019 Salı 12:58 - Son Güncelleme 15 Ocak 2019 Salı 12:58

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