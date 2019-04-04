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MSB, Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan denizcileri unutmadı

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan özel videoyla, 66 yıl önce Dumlupınar Denizaltısı kazasında şehit olan 81 denizci anıldı.

04 Nisan 2019 Perşembe 14:34 - Son Güncelleme 04 Nisan 2019 Perşembe 14:34

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