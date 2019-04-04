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Türkiye

Adana'da filmleri aratmayacak uyuşturucu operasyonu

Adana'da polisin durdurduğu otomobil manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Bir polis memuru aracın lastiklerine ateş ederken diğeri aracın tavanına atladı. O anlar kameraya yansıdı.

04 Nisan 2019 Perşembe 10:34 - Son Güncelleme 04 Nisan 2019 Perşembe 10:34

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