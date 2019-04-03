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Geri vitesi olmayan 9 genç otomobili sırtlayarak çevirdi
Çorum Alaca'da yanlışlıkla bir park yerine giren geri vitesi bozuk aracın yönünü içindeki 9 genç çevirdi.
03 Nisan 2019 Çarşamba 16:57 -
Son Güncelleme 03 Nisan 2019 Çarşamba 16:59
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