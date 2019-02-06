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Motosikletten düşen anne ve bebeği kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu
Çin’de seyir halindeki motosiklete bir otomobilin çarpması sonucu, motosiklette bulunan anne ve bebeği karşı şeritten gelen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.
06 Şubat 2019 Çarşamba 10:30 -
Son Güncelleme 06 Şubat 2019 Çarşamba 10:30
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