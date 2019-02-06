TRT Haber

6
Şubat 2019
Çarşamba
Dünya

Motosikletten düşen anne ve bebeği kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Çin’de seyir halindeki motosiklete bir otomobilin çarpması sonucu, motosiklette bulunan anne ve bebeği karşı şeritten gelen kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

06 Şubat 2019 Çarşamba 10:30 - Son Güncelleme 06 Şubat 2019 Çarşamba 10:30

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