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ABD'nin silahlanma ve demokrasiyi yayma süreci
Soğuk Savaş'ın ardından "demokrasiyi yaymak" ABD'nin kendi ilan ettiği temel görevlerden biriydi. Peki ABD bu görevi ne kadar ve nasıl yerine getirdi?
05 Şubat 2019 Salı 23:07 -
Son Güncelleme 05 Şubat 2019 Salı 23:07
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