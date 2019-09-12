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Dünya

Motosikletli diğer 3 hırsıza böyle karşı koydu

İngiltere'de bir motosiklet sürücüsü, diğer 3 hırsıza karşı hayatı pahasına mücadele vererek motorunun çalınmasını engelledi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:04 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 14:04

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