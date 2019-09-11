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Dünya

Bolivya’daki yangınlarda sabotaj şüphesi

Bolivya Savunma Bakanı, ülkede geçen ay başlayan ve hala söndürülemeyen yangınlarla alakalı sabotaj iddialarını gündeme getirdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:47 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:47

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