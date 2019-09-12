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Dünya

KKTC’de askeri bölgedeki cephanelikte patlama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinde art arda patlamalar meydana geldi. Şehrin doğusundaki askeri bölgede meydana gelen patlamalarda can kaybı yaşanmadı.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:59 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 10:11

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