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Yaşam

Motora yuva yapan kuşlar büyüyene kadar kamyon sefer yapmayacak

Bingöl'de kamyon motoruna yuva yapan kuşun 5 yavrusu oldu. Bunun üzerine firma kamyonun faaliyetini durdurdu.

09 Temmuz 2019 Salı 17:19 - Son Güncelleme 09 Temmuz 2019 Salı 17:21

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