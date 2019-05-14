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14.05.2019 - 11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
14.05.2019 - 11:34
Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı ile İdlib'i görüştü
14.05.2019 - 11:21
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor
14.05.2019 - 11:16
İyi Parti Genel Başkanı Akşener: Millet iradesinin üzerinde irade yoktur
14.05.2019 - 10:14
Hakkari'de şehit Volkan Demirci için tören
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Mobil berber dükkanıyla müşterilerinin bekleme süresini azaltıyor
Gana'nın başkenti Akra'da yaşayan Emmanuel Kojo Ankomah, erkeklerin berberde çok fazla beklemesini fırsata çevirdi ve mobil berber dükkanı açtı.
14 Mayıs 2019 Salı 12:04 -
Son Güncelleme 14 Mayıs 2019 Salı 12:04
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