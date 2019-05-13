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Yaşam

Zübeyde Hanım'ın adını taşıyan gemi İzmir'de ziyarete açıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anısı İzmir'de yaşatılacak. Onun adını taşıyan gemi, Müze ve Eğitim Gemisi'ne dönüştürüldü.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 18:05 - Son Güncelleme 13 Mayıs 2019 Pazartesi 18:05

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