TRT Haber

4
Şubat 2019
Pazartesi
Türkiye

Minik Burcu, raporda yapılan hata yüzünden destek alamıyor

Tekirdağ'da yaşayan 3 yaşındaki Burcu Kocakoç, yüzde 98 engeli olmasına rağmen verilen raporda hata yapıldığı için yasal yardımlardan faydalanamıyor.

04 Şubat 2019 Pazartesi 16:53 - Son Güncelleme 04 Şubat 2019 Pazartesi 16:53

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