TRT Haber

4
Şubat 2019
Pazartesi
Türkiye

Uludağ'da vatandaşların üzerine düşen kar kütlesinin görüntüleri

Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altından çıkarılan 6 kişi, tedavi altına alındı. Olay anının videosu ortaya çıktı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 15:54 - Son Güncelleme 04 Şubat 2019 Pazartesi 15:54

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