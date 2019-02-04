TRT Haber

4
Şubat 2019
Pazartesi
Türkiye

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili "3, 6, 9, 12 gibi bir düzenlemenin üzerinde duruyoruz." dedi. Planlanan yeni sistemin detaylarını TRT Haber araştırdı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 15:11 - Son Güncelleme 04 Şubat 2019 Pazartesi 15:11

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