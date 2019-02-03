TRT Haber

3
Şubat 2019
Pazar
Türkiye

ÇAFRAD'ın testleri başarıyla tamamlandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı TF-2000 hava savunma muhribinin ana sensörü olacak Çok Amaçlı Faz Dizinli Radar'ın (ÇAFRAD) atış testleri başarıyla tamamlandı.

03 Şubat 2019 Pazar 22:48 - Son Güncelleme 03 Şubat 2019 Pazar 22:48

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