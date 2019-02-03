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03.02.2019 - 15:03
Bakan Soylu: Tehdit nereden gelirse gelsin risk alıp terörü bitiririz
03.02.2019 - 14:17
Suriye’de yarıyıl tatilinin sona ermesiyle ders zili yeniden çaldı
03.02.2019 - 12:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi
03.02.2019 - 00:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denktaş ailesine taziye
02.02.2019 - 23:02
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teröristler kendilerini bekleyen acı sondan kaçamayacak
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Ampute Milli Takımı'nın Kaptanı Çakmak'ın acı günü
Ampute Milli Takımı'nın Kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti, babası ise tedavi altına alındı.
03 Şubat 2019 Pazar 14:54 -
Son Güncelleme 03 Şubat 2019 Pazar 14:54
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