TRT Haber

3
Şubat 2019
Pazar
Türkiye

Ampute Milli Takımı'nın Kaptanı Çakmak'ın acı günü

Ampute Milli Takımı'nın Kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti, babası ise tedavi altına alındı.

03 Şubat 2019 Pazar 14:54 - Son Güncelleme 03 Şubat 2019 Pazar 14:54

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER