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22
Ocak 2019
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Milli Savunma Bakanlığından "Sıfır Atık Projesi" özel filmi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bakanlık ve bağlı birimlerde uygulanan "Sıfır Atık Projesi"ne özel tanıtım filmi hazırlandı.

22 Ocak 2019 Salı 12:49 - Son Güncelleme 22 Ocak 2019 Salı 12:49

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