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21
Ocak 2019
Pazartesi
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Sincar'daki PKK varlığı Türkmenleri tehdit ediyor

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesindeki varlığı bölgedeki Türkmenlerin güvenliğini tehdit ediyor.

21 Ocak 2019 Pazartesi 14:19 - Son Güncelleme 21 Ocak 2019 Pazartesi 14:19

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