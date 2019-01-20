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20.01.2019 - 18:04
Bakan Akar: Mehmetçik Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazmıştır
20.01.2019 - 17:08
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 37 bin 710 adres değişikliği haksız şekilde yapılmıştır
20.01.2019 - 16:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin kahramanlarına tebrik
20.01.2019 - 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerini gömerek bugünlere geldik
20.01.2019 - 13:50
Kırklareli'de CHP İl Genel Meclisi seçimlerinde adayların sırasını sokaktan geçen genç kız belirledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin kahramanlarına tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıl dönümünde harekata katılan komandolara telefonda seslenerek, tebrik etti.
20 Ocak 2019 Pazar 16:47 -
Son Güncelleme 20 Ocak 2019 Pazar 17:48
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