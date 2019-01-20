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20
Ocak 2019
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin kahramanlarına tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıl dönümünde harekata katılan komandolara telefonda seslenerek, tebrik etti.

20 Ocak 2019 Pazar 16:47 - Son Güncelleme 20 Ocak 2019 Pazar 17:48

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