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Adıyaman'da fırtına çatıyı uçurdu: 1 yaralı
Adıyaman’da fırtınanın uçurduğu sac ile kaplı baraka bir kadını yaralarken, 5 araçta da hasara neden oldu.
17 Ocak 2019 Perşembe 13:49 -
Son Güncelleme 17 Ocak 2019 Perşembe 13:50
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