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17
Ocak 2019
Perşembe
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Adıyaman'da fırtına çatıyı uçurdu: 1 yaralı

Adıyaman’da fırtınanın uçurduğu sac ile kaplı baraka bir kadını yaralarken, 5 araçta da hasara neden oldu.

17 Ocak 2019 Perşembe 13:49 - Son Güncelleme 17 Ocak 2019 Perşembe 13:50

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