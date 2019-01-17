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17
Ocak 2019
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FETÖ Türkiye'yi uluslararası mahkemelerde yargılatmak istemiş

MİT tırlarının durdurulması ve aranması hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ’nün Türkiye’yi uluslararası ceza mahkemelerinde yargılatmak için dosya hazırladığı belirlendi.

17 Ocak 2019 Perşembe 11:53 - Son Güncelleme 17 Ocak 2019 Perşembe 11:53

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