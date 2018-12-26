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26
Aralık 2018
Çarşamba
Yaşam

Milaslı berberin tek başına başlattığı kütüphane seferberliği

Muğla'da yaşayan berber Kıvanç Başkan, müşterilerine, köy çocuklarına ve kahvehanelere kitap ulaştırıyor.

25.12.2018 - 20:08

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