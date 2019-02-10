TRT Haber

10
Şubat 2019
Pazar
Türkiye

Meliha ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgisiyle bilinen 83 yaşındaki Meliha Demirel, İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda Erdoğan ile bir araya geldi.

10 Şubat 2019 Pazar 21:22 - Son Güncelleme 10 Şubat 2019 Pazar 21:22

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER