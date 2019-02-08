TRT Haber

8
Şubat 2019
Cuma
Türkiye

İBB topraksız tarım serasında yetiştirilen ürünler satacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ipucunu verdiği belediyeden halka doğrudan sebze meyve satışları için öncü İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu.

08 Şubat 2019 Cuma 19:53 - Son Güncelleme 08 Şubat 2019 Cuma 19:54

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER