TRT Haber

8
Şubat 2019
Cuma
Türkiye

İçişleri Bakanlığından insan ticaretini önlemeye yönelik kamu spotu

İçişleri Bakanlığınca, insan ticaretini önlemeye ve mağdurlara ücretsiz sunulan destek hizmetlerine yönelik farkındalık oluşturmak için kamu spotu hazırlandı.

08 Şubat 2019 Cuma 20:44 - Son Güncelleme 08 Şubat 2019 Cuma 20:44

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER