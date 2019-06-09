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Gündem

Mehmetçik Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini imha ediyor

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait EYP ve mühimmat imha ediliyor, sığınak, barınak ve mağaralar kullanılamaz hale getiriliyor.

09 Haziran 2019 Pazar 15:18 - Son Güncelleme 09 Haziran 2019 Pazar 15:18

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