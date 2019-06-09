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Gündem

Dünyanın gözü kulağı Doğu Akdeniz'de

GKRY, tek taraflı adımlarıyla Doğu Akdeniz'de tansiyonun artmasına neden oluyor. Türkiye ise kirli pazarlıkları engellemek ve KKTC halkının haklarını korumak için çaba gösteriyor.

09 Haziran 2019 Pazar 14:41 - Son Güncelleme 09 Haziran 2019 Pazar 14:41

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