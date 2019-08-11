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Türkiye

Mehmetçiğin bayramda vatan nöbeti

Mehmetçik, Kurban Bayramı'nda da nöbette. TRT Haber ekipleri, Şırnak Kato Dağı ve Ağrı Doğubayazıt'ta Mehmetçiğin bayram sevincine ortak oldu.

11 Ağustos 2019 Pazar 14:25 - Son Güncelleme 11 Ağustos 2019 Pazar 14:26

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