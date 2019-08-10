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Türkiye

Anafartalar Zaferi'nin 104. yılında kahramanlar saygıyla anıldı

Anafartalar, Çanakkale'de işgal girişimini zafer destanına dönüştüren önemli dönüm noktalarından biriydi. Bu zaferin 104. yıl dönümü Çanakkale'de törenle kutlandı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 22:08 - Son Güncelleme 10 Ağustos 2019 Cumartesi 22:09

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