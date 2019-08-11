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Türkiye

Kurban kesmeye giderken aracıyla takla attı

İstanbul Esenyurt'ta aracıyla kurban kesmeye giden Ergün Şimşek adlı vatandaş kavşakta başka bir aracın kendisine çarpmasıyla takla attı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

11 Ağustos 2019 Pazar 11:53 - Son Güncelleme 11 Ağustos 2019 Pazar 11:54

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