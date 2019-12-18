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Türkiye

Mağdur ailelerin Adnan Oktar'a tepkisi büyüyor

Adnan Oktar suç örgütüne çocuklarını kaptıran mağdur anne Berrin Koç, tahliye olduktan sonra çocuklarının örgütün yönlendirmesi nedeniyle evlerine dönmediğini iddia etti.

18 Aralık 2019 Çarşamba 22:39 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 22:40

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