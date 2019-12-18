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Türkiye

Nurten öğretmene bir ödül daha

Samsunlu öğretmen Nurten Akkuş yeni bir başarıya daha imza attı. İdealist öğretmen Dubai'de "Dünyanın İlham Veren Öğretmeni" ödülüne layık görüldü.

18 Aralık 2019 Çarşamba 21:30 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 21:31

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