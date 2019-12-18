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Güvensiz gıdaya geçit yok

Gıdada usulsüzlüğe göz açtırılmıyor.Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki 41 gıda laboratuvarında, ihbar ve denetimler sonucu gelen ürünlerin, hileli olup olmadıkları tespit ediliyor.

18 Aralık 2019 Çarşamba 17:14 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 17:19

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