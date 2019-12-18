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Türkiye

Bağdadi'yle bağlantılı DEAŞ timi yakalandı

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi ile bağlantılı olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu 6 kişi yakalandı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 13:33 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 13:34

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