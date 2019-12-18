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Türkiye

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri

Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi. Tespit edilen sığınak içerisinde ise 12 adet silah ele geçirildi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 10:06 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 10:07

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