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Türkiye

İHA'ların kahraman pilotları teröristlere göz açtırmıyor

Milli üretim insansız hava araçlarını (İHA) zorlu bir eğitimden geçen pilotlar kullanıyor. Bu pilotlar, İHA'lardan gelen görüntüleri değerlendirip operasyon için düğmeye basıyor.

18 Aralık 2019 Çarşamba 10:00 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 10:04

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