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Türkiye

Meclis'te 15 Temmuz tartışması

Bütçe görüşmeleri sırasında 15 Temmuz gecesi tartışması yaşandı. MHP grup başkanvekili Erkan Akçay’ın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yanıt verdi.

17 Aralık 2019 Salı 17:48 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 17:50

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