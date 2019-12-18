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Türkiye

Kıran-8 Operasyonu başladı

Bitlis ve Siirt'te, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timinden oluşan 3 bin 480 personelin katılımıyla, "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonu başlatıldı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 10:59 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 11:03

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