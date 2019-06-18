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Dünya

Lunaparkta emniyet kemeri kopan kadın ölümden döndü

Meksika'da, lunaparkta bir kadın, bindiği "Sarkaç" isimli oyun makinesinden düştü. Oyun makinesi, kadını çarparak platformun arka tarafına fırlattı.

18 Haziran 2019 Salı 17:38 - Son Güncelleme 18 Haziran 2019 Salı 17:38

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