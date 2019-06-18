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Dünya

Merkel, karşılama töreninde fenalaştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy için düzenlenen karşılama töreninde fenalaştı.

18 Haziran 2019 Salı 16:23 - Son Güncelleme 18 Haziran 2019 Salı 16:23

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