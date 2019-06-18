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Dünya

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac TRT Haber'e konuştu

Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin meşru hükumet olarak tanıdığı Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükumetinin başbakanı Fayiz es-Serrac, TRT Haber ekibinden Elif Akkuş'un sorularını yanıtladı.

18 Haziran 2019 Salı 15:41 - Son Güncelleme 18 Haziran 2019 Salı 15:41

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