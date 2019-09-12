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12.09.2019 - 12:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: TRT Genel Müdürü Eren'in Doha Büyükelçisi olduğu iddiası doğru değil
12.09.2019 - 11:28
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12.09.2019 - 11:11
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12.09.2019 - 10:59
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12.09.2019 - 09:03
Saldırı hazırlığındaki teröristler Mardin'de yakalandı
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Türkiye
Kuzey Kutbu’nda ilk bilimsel çalışma
Antarktika’ya yaptıkları seferlerle adını duyuran Türk bilim insanları, bu kez rotalarını Kuzey Kutbu’na çevirdi. İlk Türk Arktik Bilimsel Seferi başarıyla tamamlandı.
12 Eylül 2019 Perşembe 10:06 -
Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 10:10
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