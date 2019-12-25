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Kuvvetli rüzgar kadını savurup yere düşürdü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadının kuvvetli rüzgar nedeniyle savrulup yere düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

25 Aralık 2019 Çarşamba 10:19 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 10:41

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