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Antalya'da drift yapan ve ters şeritte giden sürücüye 15 bin lira ceza

Antalya'da plakasız otomobille drift yapıp ters şeritten kaçan sürücü, polisin takibiyle yakalandı.15 bin lira ceza kesilen sürücünün otomobili de 60 gün trafikten men edildi.

24 Aralık 2019 Salı 15:34 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 15:35

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