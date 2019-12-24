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Adana'da sele kapılan çocuk son anda kurtarıldı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde sele kapılan çocuğu çevredeki vatandaşlar kurtardı.

24 Aralık 2019 Salı 13:19 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 13:19

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