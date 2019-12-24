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100 bin sosyal konuta bir haftada 469 bin başvuru
100 bin sosyal konuta şimdiden 5 kat talep geldi. 16 Aralık'tan başlayan talep başvurularında sayı 469 bini buldu. Başvuru için son tarih 15 Ocak.
24 Aralık 2019 Salı 16:22 -
Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 16:22
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