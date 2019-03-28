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Türkiye

Kurbanlıkların sahibinin koyunları yangından kurtarma anı kamerada

İstanbul Başakşehir'de hurdalık alanda çıkan yangında alevler adaklık kurban satılan ağıla sıçradı. Kurbanlıkların sahibinin koyunları kurtarma mücadelesi kameralara yansıdı.

28 Mart 2019 Perşembe 17:18 - Son Güncelleme 28 Mart 2019 Perşembe 17:18

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